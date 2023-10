LIVE Inter-Benfica 0-0 | traversa di Lautaro Martinez | sfortuna!

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Uefa Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 54? INCREDIBILEpiena di, che gira benissimo, ma Trubin viene salvato dal legno. 53? CLAMOROSA PALLA-GOL PER DUMFRIES: da cinque metri, l’olandese di testa spedisce al lato dopo ottimo cross di Bastoni. 51?partita fortissima,schiacciato. 49? Rientra...