Inter-Benfica 1-0 | primi tre punti | vittoria strameritata! LIVE

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Uefa Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 94? Ammonizione per Asllani,vento scomposto con le braccia su Joao Neves. 93? TRUBIN MURA ANCORA LAUTARO: l’ucraino avrà un conto in sospeso con l’argentino, stavolta il Toro ci prova da posizione defilata, ma Trubin salva ancora. 92? SOMMER SICURO: Joao Neves ci prova di testa su corner di Aursnes, bravo il portiere dell’in presa. 91? Sostituzione per l’, esce Barella ed ...