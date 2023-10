Chi l’ha visto? Le anticipazioni del 3 ottobre 2023 | i casi intricati

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel corso del celebre programma di Rai 3 ‘Chi?‘ di questa sera, si approfondiranno duemisteriosi: la scomparsa di Alessandra, svanita dopo essere uscita per fare la spesa, e la morte inspiegabile del giovane Alessio ritrovato senza vita a Parigi. Federica Sciarelli, tenterà di svelare le verità dietro questi enigmi, insieme ad altri appelli e segnalazioni di persone in difficoltà. Chi? Idi stasera, 3La popolare trasmissione ‘Chi?’ torna questa sera sulla rete Rai 3, portando alla luce due nuovi, enigmatici. In questa puntata, l’irresistibile Federica Sciarelli guiderà il pubblico tra le sfide e i misteri che riguardano la sospetta ...

La Viennetta Algida è stata creata nel 1982 da Kevin Hillman, allora responsabile per lo sviluppo nello stabilimento Wall’s di Gloucester, in ...

Don Giusto Della Valle, parroco a Como , ha invita to chi non ce l’ha a occupare una casa . Lo ha fatto nel numero di settembre del periodico “Il ...

Myrta Merlino in questi giorni è finita al centro di una bufera per aver pronunciato una frase controversa in merito a un caso di femminicidio. Il ...

Dando più potere agestisce meglio risorse. Il discorso ... I temi Sul fronte dell'energia'Italia vuole fare da hub per'... Da questo palco ieri il presidente della Repubblicasollevato gli ...C'è- gli Orlando Magic - come sponsor di magliaun colosso come Disney e- Golden State e Phoenix - sfoggia ...e X ('ex ...

'Chi l'ha visto' stasera in tv: anticipazioni e casi della puntata di ... Adnkronos