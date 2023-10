Bus precipita da un cavalcavia a Mestre e si incendia

(Di martedì 3 ottobre 2023) AGI - Intervento dei vigili del fuoco dalle 19.45 circa a(Venezia) per un busto daldella Libertà e finito sulla sottostante via Pila. A seguito dell'impatto il veicolo si èto. Al momento non è ancora possibile stabilire se ci fossero persone a bordo. Sono in corso le operazioni di soccorso. Molte ambulanze sul posto

Bus precipita in una scarpata: 12 morti e 19 feriti. Un fatto di cronaca davvero atroce quello capitato nella notte. Ancora ignote le cause del ...

Il bilancio è molto pesante. almeno 24 persone sono morte e 21 sono ferite (alcune gravemente) in un terrificante incidente strada le in ...

Tra le persone che erano a bordo del, 15 sono state subito trasportate in ospedale. Altri 28 passeggeri sono stati trasferiti in un centro di accoglienza della Protezione civile: di questi, sei ...La7.it -in fiamme a Mestre . È successo in via Stazione in prossimità del cavalcavia Vempa. A bordo numerose persone. Le informazioni non sono ancora chiare: non si conosce al momento la ...

Mestre, bus sfonda la recinzione del cavalcavia Vempa, precipita sui cavi dell'elettricità e prende fuoco. Ci ilgazzettino.it

Mestre, pullman precipita da un cavalcavia: ci sono vittime. Sospesa la linea ferroviaria La Stampa

Tragico incidente a Mestre. Attorno alle ore 20 un autobus è caduto dal cavalcavia della Vempa, in via dell’Elettricità, dopo aver preso fuoco. Coinvolta anche la linea ferroviaria che è al momento ...Un pullman con numerose persone a bordo è precipitato questa sera da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità, a Mestre, finendo sul sedime ferrioviariio che scorre a ...