Il trailer di Drag Race Italia è tutto uno stupore generale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Manca sempre meno al ritorno digiunto quest’anno alla sua terza edizione. La prima puntata è fissata per venerdì 13 ottobre e oggi i profili social hanno divulgato ilufficiale della prima puntata. Nel corso del primo episodio assisteremo all’entrata dell queens in werk room, al talent show (prova che per la prima volta viene fatta anche in), alla runway e infine al primo lipsync con tanto di sashay away. Nel video– pieno di stupori generali – si vede La Sheeva entrare con una risata malvagia; Vezirjia vestita con i colori della bandiera albanese con tanto di aquila sul petto; La Prada con una cintura dorata con scritto “PRADA” per la gioia del marchio di moda; Melissa Bianchini con i colori dell’orgoglio trans; Lina Galore in lilla e giallo; ...

... la quale lancerà in questa occasione in anteprima ildella terza stagione del noto contest perqueen disponibile in streaming su Paramount+ (media partner con MTV di tutto il festival) ...

