Ascolti tv ieri | 1° ottobre | Caduta Libera non decolla

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Glitv didomenica 12023 hanno fatto registrare in prime time per la prima puntata della seconda stagione di Cuori su Rai1 3.049.000 telespettatori, 19,4% di share.su Canale 5 ha ottenuto solo 1.690.000 telespettatori, 11,9% di share. Il Provinciale su Rai3 ha chiuso con un netto di 672.000 telespettatori, 3,8% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Su Rai2 Il Collegio ha ottenuto 1.011.000 spettatori con il 5.7%; Italia1 F.B.I.: Most Wanted ha interessato 1.141.000 spettatori pari al 6.5%; Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 906.000 spettatori (7.1%); La7 In Onda ha guadagnato 647.000 spettatori pari al 4%; Tv8 A Testa Alta ha raccolto 330.000 spettatori con l'1.9%; Nove Only Fun – Comico ...