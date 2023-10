A che ora Bologna-Empoli oggi in tv | Serie A calcio | programma 1° ottobre | dove vederla | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Èil lunch match della settima giornata di campionato diA. Al Dall’Ara i felsinei, reduci da tre pareggi consecutivi, affrontano i toscani che, con Aurelio Andreazzoli alla guida, si sono sbloccati in classifica con il successo sulla Salernitana. I rossoblù continuano ad avere enormi problemi difensivi, con Jhon Lucumì e Stefan Posch fuori per gli infortuni patiti con il Napoli. Thiago Motta dovrà dunque utilizzare ancora Calafiori di fianco a Beukema e De Silvestri, sulle ali solito ballottaggio in tre per due posti tra Ndoye, Karlsson ed Orsolini per assistere Zirkzee in avanti. Confermato in casail 4-3-1-2; a sinistra occasione per Liberato Cacace in luogo di Pezzella, che si è fratturato il malleolo e rientrerà solo nel 2024. Ballottaggi serrati a centrocampo con Fazzini e Grassi ...