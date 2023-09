Biella | trovato cadavere di un uomo in un cassonetto

Leggi su open.online

(Di sabato 30 settembre 2023) Ildi unè statoquesta sera in undei rifiuti a, in località Chiavazza. A scoprirlo è stata una donna che, dopo cena, era uscita di casa per buttare la spazzatura. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, l'area è stata completamente transennata. Sul posto è arrivato anche il sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra e la polizia scientifica con il medico legale per i rilievi. Ancora nessuna informazione sull'identità della vittima. (foto di repertorio ANSA/ PER GENTILE CONCESSIONE DE "IL BIELLESE)