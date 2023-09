Torino | Juric | 'Zapata e Sanabria insieme? Dobbiamo provare tutte le soluzioni'

Quattro punti in cinque giornate. Pochi. Serve la svolta in casa Lazio che questa sera ospita il Torino reduce dal pareggio interno contro la Roma. ...

Quattro punti in cinque giornate. Pochi. Serve la svolta in casa Lazio che questa sera ospita il Torino reduce dal pareggio interno contro la Roma. ...

Il Torino ha comunicato i convocati per la sfida di questa sera contro la Lazio . Da segnalare il ritorno di Vojvoda , out i soliti Djidji, Zima...

Questa sera il Torino scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio . Una partita difficile che Ivan Juric non vuole però...

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Lazio e Torino, ecco le probabili formazioni con le scelte di Sarri e Juric Questa sera in campo in ...