Regeni | Schlein | ' Corte dà ragione a genitori | processo si deve fare e si farà'

Legata alla guerra anche la questione dei diritti civili:ha citato le donne iraniane che il 16 settembre torneranno in piazza e la morte di Giulio. La leader del Pd è tornata a ...In vista delle elezioni del prossimo anno,tratteggia una sorta di manifesto su cui ... Ricorda Giulio, perché "la ragion di Stato non può mai venire prima del rispetto dei diritti umani".

Ultimo'ora: Regeni: Schlein, 'Corte dà ragione a genitori, processo si ... La Svolta

In Iraq un incendio durante un matrimonio provoca 100 morti e oltre ... www.ildomanid'italia.eu

Crispo: “Nel 2023 superati i numeri del 2019, la crisi è alle spalle”. Il 12 ottobre a Napoli la III edizione dell’evento cult di un settore che fattura 18 mld di euro l’anno ...La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione al ...