No! I vaccini a mRNA non riducono la risposta immunitaria

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tornano a circolare diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) dove si sostiene che iCovid acauserebbero una Sindrome da immunodeficienza da vaccino (Vaids), perché danneggerebbero le difese immunitarie. Il problema è che tale patologia (formulata negli ambienti No vax con spaventosi richiami all’Aids) non è mai esistita, né esistono studi seri in grado di dimostrare che iportino a una fantomatica immunità negativa. Per chi ha fretta: Epoch Times cita uno studio che mostrerebbe evidenze di una immunodeficienza da vaccino Covid. Il paper in oggetto è irrilevante per il campione ridotto, l’assenza di controlli adeguati e si basa su dati surrogati. Gli stessi ricercatori non parlano mai di Vaids o di conclamate immunodeficienze. Nessuno ha verificato se i ...