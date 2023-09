(Di mercoledì 27 settembre 2023) Negli Stati Uniti riesplode il problemae in Italia arriva l’. Già nel 2019 desta forte preoccupazione ed è ‘emergenza morte’ a causa dell’oppioide sintetico, proprio come oggi. Ma cosa accade? Le scorte in commercio possono essere insufficienti. Come pure gli specialisti che lo prescrivono. Allora i consumatori lo prendono dal mercato nero. Ciò

Leggi anche Negli Usa è nuovoMolte persone lo stanno mischiando con altre droghe, come gli stimolanti, ma anche con innumerevoli altre sostanze sintetiche. E l'uso degli oppiacei è ...Una settimana dopo la morte, in un asilo nido, di un bimbo di un anno nel Bronx, a New York, è di nuovonegli Stati Uniti. In un video, ripreso dalle cam della polizia, si vede una bimba di soli due anni in overdose. La piccola viene salvata dagli agenti dopo essere stata soccorsa in ...

Allarme fentanyl negli Usa, bimba di due anni in overdose: salvata dalla polizia Repubblica TV

Bambina di 2 anni in overdose di fentanyl: salvata in extremis, allarme negli Usa. Arrestata la madre leggo.it

Le tracce di sangue trovate sui rubinetti di tre stanze dell'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze non sono di Mia Kataleya Chiclo Alvarez, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il ...Lo sostiene un rapporto diffuso dal Dipartimento della Salute, che ha anche avvertito come sia un dato cresciuto del 12% in un solo anno ...