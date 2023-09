Napoli | il significato del tweet di De Laurentiis | valutazioni in corso | cosa può succedere

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 26 settembre 2023), ildeldi De: il presidente ha dato un chiaro segnale a tecnico e squadra,può. Il pareggio contro il Bologna lascia in eredità discussioni e polemiche in casa. La squadra, nervosa e visibilmente contrariata per i risultati ottenuti e non solo – emblematico il litigio Osimhen-Garcia, che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.