1 | 4 miliardi di persone non bastano | la rivelazione che svela il crack cinese

(Di martedì 26 settembre 2023) Secondo un funzionariola bolla immobiliare avrebbe creato così tante case vuote che la popolazione della Repubblica popolare non riuscirebbe a occuparle tutte

In 25 Stati del mondo si vive in condizioni di grave stress idrico. Danneggiato il 60% dell'agricoltura, la produzione energetica e industriale e le ...

Il numero di persone nel mondo che non ha accesso alle risorse idriche potrebbe salire a tre miliardi dai due attuali entro il 2050 , a causa ...

AGI - Oltre 2 miliardi di persone sono esposte ad almeno un giorno di potenziale pericolo ambientale per la salute ogni anno, una cifra che è ...

Quasi metà della popolazione mondiale, circa 3,5di, non ha accesso a veri e propri servizi igienici. Tra i problemi che limitano così tanto la diffusione delle toilette in alcune zone del mondo c'è la scarsità di acqua. Ogni volta ...Coca - Cola in Italia genera 1,2di valore condiviso, pari allo 0,06% del Pil nazionale, e si conferma la prima realtà nel ... con un totale di oltre 60.000che beneficiano - ...

Oltre due miliardi di persone esposte all'inquinamento atmosferico ... Quotidiano Sanità

I fumi degli incendi colpiscono 4 volte di più i paesi a basso reddito Rinnovabili

In Cina ci sono talmente tante case vuote che neppure riempiendole con l’intera popolazione del Paese, formata da circa 1,4 miliardi di persone, sarebbe possibile riuscire ad occuparle tutte. È questa ...Oggi si celebra la Giornata internazionale contro le armi nucleari. “Tutti dobbiamo fare molto di più per sensibilizzare le persone sul disarmo nucleare. Si sottovaluta veramente che stiamo seduti su ...