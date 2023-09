Ravanelli | «Inter dominante | per il titolo è la candidata numero uno»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’ha stravinto le prime cinque partite di campionato conquistando 15 punti., ex Juventus, si esprime in questo modo IN POLE ? Fabrizio, a Pressing, si esprime sull’: «Partenza che dimostra la forza di questa squadra, ha strapotere fisico, domina le partite. Ha dimostrato di dominare gli avversari, è launo a vincere questo campionato. Lo ha dimostrato con tecnica, forza e superiorità. Mai rigore su Bastoni-Cambiaghi, accentua l’attaccante. Però Bastoni è in fuorigioco sul gol di Dimarco».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...