(Di lunedì 25 settembre 2023) Sono state individuateverosimilmentenel corso dellesu reperti, come indumenti della ragazza, nell'inchiesta milanese per violenza sessuale a carico di ...

Leonardo Apache La Russa , figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa è stato denunciato per violenza sessuale da una 22enne. Il fatto sarebbe ...

Mosca, 22 set. (Adnkronos) - Gli ultimi attacchi dell' Ucraina alla Flotta russa sul Mar Nero, in Crimea, e alla base aerea di Chkalovsky preoccupano ...

Gli ultimi attacchi dell' Ucraina alla Flotta russa sul Mar Nero, in Crimea, e alla base aerea di Chkalovsky preoccupano Mosca. Negli ultimi giorni il ...

...biologiche verosimilmente maschili nel corso dellegenetiche su reperti, come indumenti della ragazza, nell'inchiesta milanese per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La, il ......ed "Occidente Politico" è stato intensificato dalle divergenze riguardo all'aggressionein ... l'comparativa di Marco Giuli e Sebastian Oberthür dimostra che, in un futuro 'green', l'Ue ...

Ucraina tra Russia e NATO – Analisi Difesa Analisi Difesa

La Russa jr, da analisi genetiche tracce biologiche maschili Agenzia ANSA

Sono state individuate tracce biologiche verosimilmente maschili nel corso delle analisi genetiche su reperti, come indumenti della ragazza, nell'inchiesta milanese per violenza sessuale a carico di L ...I radar della Nato hanno rilevato le tracce degli aerei russi che volavano nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Baltico vicino ai confini ...