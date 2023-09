Baldur’s Gate 3 | tre pregi e tre difetti

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nel video di oggi vi raccontiamo della nostra esperienza personale con3. Com’è andata? Cosa ci è piaciuto di più e cosa di meno? Quali difficoltà abbiamo incontrato? Vi raccontiamo tutto nel nostro video suidi3. Qui sotto, invece, trovate la trascrizione del testo del video: Difetto numero 1: Lo ammetto, il mio approccio iniziale con BG3, onestamente, è stato più complicato di quanto pensassi. Negli ultimi anni ho giocato diversi videogiochi “action RPG stealth” (gli Assassin’s Creed, per capirci) e passare ad un gioco “punta e clicca” è stato particolarmente ostico all’inizio, più che altro perché non ero abituata a giocare con mouse e tastiera, e per di più a turni. Ammetto però che questo disorientamento ...

In questa guida vi diremo dove trovare tutti i compagni di Baldur’s Gate 3 e vi spiegheremo anche come fare a reclutarli Come accade in molti ...

Dalle tangenti alle legnate sui denti, la prigione in Baldur’s Gate 3 è un luogo da cui è possibile uscire : scoprite con noi come fare! Ci ...

... le ambientazioni sono sicuramente più curate, ma nulla che faccia davvero gridare all'innovazione; insomma, non aspettatevi di vedere un'opera next - gen come possono esserlo3 o ...In3 è possibile avere opzioni di romance con alcuni personaggi , in particolare con i compagni di viaggio che saranno con voi lungo tutta l'avventura. Come in ogni gioco di ruolo che ...

Baldur's Gate 3 Patch Makes Raphael's Boss Fight Even Harder TheGamer