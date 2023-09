One Piece | Jamie Lee Curtis è pronta a lottare per interpretare la Dottoressa Kureha

(Di sabato 23 settembre 2023) L'attriceLeeha rivelato che èpur di ottenere la parte dellanella stagione 2 della serie One. Oneavrà una seconda stagione eLeeha svelato che ha intenzione di sostenere le richieste dei fan e provare a ottenere la parte della, mentore di Tony Chopper. L'attrice ha condiviso la sua intenzione con un post su Instagram in cui dichiara che ènon appena finiranno gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, attualmente in corso. Le speranze dei fan Da tempo i fan di Onesperano cheLee ...

Il doppiatore ha espresso la sua opinione sul remake in live-action, affermando che Hollywood non ha imparato nulla da Dragon Ball Evolution. Dopo le ...

Ad oggi One Piece è il titolo numero 1 a livello mondiale su Netflix con 37.8 milioni di views raggiunte in meno di due settimane dal suo debutto. ...

Su Amazon la custodia per AirPods a tema One Piece è scesa di prezzo; cosa state aspettando ad approfittarne? Su Amazon è possibile recuperare la ...

Oggi Notizie Grande notizia per i fan di One Piece : confermata la seconda stagione da Oda! Avete sentito le notizie sul seguito del live-action di ...

Era l'aprile 2023 quando Jamie Lee Curtis dichiarò di voler essere Kureah nel live - action di, e ora l'attrice torna alla carica: in un nuovo post su Instagram , infatti, ha espresso ancora una volta la sua volontà di interpretare il personaggio ! " Una volta che lo scioperò contro ...La prima stagione disi è conclusa, ma noi siamo già qui a chiederne ancora: i fan di tutto il mondo non vedono l'ora che il viaggio in live - action di Luffy e soci possa proseguire, permettendoci di visitare ...

One Piece: il doppio cosplay di Nico Robin e Boa Hancock da Danielle Denicola e NadyaSonika è un sogno Multiplayer.it

La Saga dell'Isola del Futuro è entrata ufficialmente nel suo climax. Gli scontri sono cominciati in ONE PIECE capitolo 1092, che vede il Capitano dei Mugiwara reclamare vendetta nei confronti di uno ...Per la felicità degli appassionati, la scorsa settimana Netflix ha annunciato il rinnovo della serie di One Piece per una seconda stagione. Lo stesso Eiichiro Oda ha rivelato ai suoi fan la decisione ...