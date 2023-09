Lazio | Sarri | 'Momento difficile | ma stiamo calmi Ci manca Milinkovic'

(Di sabato 23 settembre 2023) L'allenatore della, Maurizioha dichiarato dopo il pareggio in casa per 1-1 col Monza: "Abbiamo concesso tanto quando siamo...

Lazio-Monza (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa...

ROMA - Non ingrana la marcia in campionato la Lazio di Sarri . Con il Monza è solo 1 - 1 dopo il gol di Immobile (rigore) e il pareggio di ...

ROMA - La sfida tra Maurizio Sarri e Raffaele Palladino termina per entrambi con l'amaro in bocca. Lazio - Monza finisce 1 - 1 allo stadio Olimpico ...

5 : trasformare l'entusiasmo di martedì scorso in fischi non era facile. La suac'è riuscita perché è frustrante per i tifosi vedere vanificato il gioco prodotto dalla squadra da errori ...Ladi, dopo l'entusiasmante pareggio in Champions contro l' Atletico Madrid per effetto del sensazionale gol di Provedel , non riesce ancora a conquistare i tre punti tra le mura amiche ...

Lazio - Monza, le formazioni ufficiali: Sarri ne cambia quattro La Lazio Siamo Noi

Lazio-Monza, le probabili formazioni: Sarri pensa a due esordi dal 1' Cittaceleste.it

[themoneytizer id=”99064-6] Al termine della partita di questa sera giocata tra Lazio e Monza e terminata in pareggio l’allenatore della squadra ospite Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza ...Al termine di Lazio - Monza, è arrivato ai microfoni di Dazn il commento di Maurizio Sarri. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste: "È mancata la lucidità sia in fase difensiva che ...