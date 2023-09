F1 | Gp Giappone | Verstappen il più veloce nelle libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione qualifiche – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno ...

... Hamilton solo 14° Dopo la 'pausa' di Singapore, a Suzuka torna a ruggire Max. L'olandese della Red Bull infatti è il più veloce nelle prime di libere del Gp del. Con 1'30"688 ...... ma possiamo attenderci altre sorprese E su chi conviene puntare tra gli inseguitori del campione olandese F1 2023, GP: Max(Red Bull) IL FANTA F1 Come in ogni fine settimana ...

F1, prove libere 2 Gp Giappone: Verstappen in testa. La Ferrari di Leclerc è seconda Quotidiano Sportivo

GP Giappone, Verstappen torna a graffiare. Ma la Ferrari piace: Sainz è 2°. Poi Norris e Leclerc La Gazzetta dello Sport

Diretta F1 GP Giappone Prove Libere 3 - Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntament ...Arriva un'importante decisione in Formula 1 che lascia di stucco molti appassionati. Una scelta ormai quasi ufficiale per il prossimo anno ...