Zhang vende l’Inter? Cessione vicina | Raine Group ottimista! ? TS

(Di venerdì 22 settembre 2023)potrebbe dire addio alin tempi breve. Negli USA,, ha trovato un fondo pronto a soddisfare le richieste di Suning OTTIMISMO ?mai cosìsi prepara a cedere, banca d’investimenti americana che ha il compito di trovare acquirenti per ladel club, ha individuato in un fondo medio-orientale la pedina giusta per acquistare il noto club meneghino. L’offerta può soddisfare le richieste dell’attuale patron del. Filtra grande ottimismo. Il 20 maggio 2024 sarà una data clou pere il club: infatti è in quel giorno che scadrà il prestito del fondo americano Oaktree. Per...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al l’Inter. Di seguito, in ante Prima , ...

Anchoret, che si trova nel quartiere Taikoo Li Sanlitun di Pechino,marchi come Ziggy Chen , ... Come spiega a wwd.com Will, fondatore dell'insegna: 'L'ascesa dei social media come ...... ma qui la giostra di entrate e uscite ha consentito al presidentedi registrare un milione ... Chi perché come filosofia societaria forma talenti, lia peso d'oro e compra altri giovani (...

L’impenditore “comasco” Zilliacus pronto ad acquistare l’Inter: “Io ci sono, ma Zhang non vende…” CiaoComo

Cinque possibili scenari per l'Inter 2023/2024 Sportellate.it

Le parole dell'ex presidente nerazzurro alla vigilia del derby di Milano tra l'Inter e il Milan, in programma domani ..."Sarà molto importante perché Inter e Milan capiranno un po' la loro dimensione. Giocare dopo la sosta per le nazionali non cambia niente, è una partita particolare ...