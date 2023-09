FdI col turbo | Pd nella melma | sondaggio-Supermedia | le cifre sono pesantissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nessuno sposta Fratelli d'Italia dal primo posto della classifica dei partiti: lo conferma anche la primaAgi/YouTrend dell'autunno, secondo cui la forza politica di Giorgia Meloni è al 28,7% con un incremento dello 0,2% rispetto all'ultima. A seguire il Pd di Elly Schlein, che invece fa registrare per la terza settimana consecutiva un dato inferiore al 20%: ora è al 19,7 con un -0,2. Una continua perdita di colpi, insomma. Al terzo posto c'è il M5s di Giuseppe Conte, che riesce a stare sopra l'asticella del 16%. In particolare ora è al 16,5 con un incremento dello 0,4. Leggera flessione, invece, per la Lega di Matteo Salvini, che perde uno 0,1 e scende al 9,2%. Continua il trend in discesa, poi, per Forza Italia, che scende sotto il 7% per la prima volta da maggio. Gli azzurri, infatti,calati dello 0,3% ...