Striscia la notizia | ai nastri di partenza la 36esima edizione - Ricci | Sarà sempre un programma libero

la' entra nel Guinness 'la' si prepara a una grande festa perché il 7 novembre festeggerà 35 anni di impegno civico e sociale al fianco dei cittadini, riconfermandosi ...Alessandro Siani e Vanessa Incontrada inaugureranno la 36esima edizione dila, lo storico Tg satirico di Canale 5. Antonio Ricci, durante la conferenza stampa, oltre a promuovere il suo programma, ha commentato alcune delle vicende televisive che negli ...

Canale 5, la prima serata inizierà prima. Che succede a Striscia la notizia Il Tempo

Antonio Ricci accorcia Striscia la Notizia: la frecciatina alla Rai (e a Mediaset) Libero Magazine

CREMONA - Gli impegni con Striscia la notizia gli impediscono di confermare la presenza fino all’ultimo, ma Jimmy Ghione farà il possibile per presenziare se non al torneo vip, almeno alla cena di ...Al via dal 25 settembre su Canale 5 con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani alla conduzione. Confermate le veline Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli ...