Obiettivo pace con Riad ma non solo. Il possibile accordo con l'Arabia Saudita e' stato il dossier principale dell'incontro di un'ora tra Benyamine il presidente Usa Joe, il primo dal ritorno al potere, 9 mesi fa, del premier israeliano. Ma non e' mancato il tema dei "valori democratici" e della loro tenuta nella tempesta ...... mentre il presidente americano Joeha incontrato a New York il primo ministro israeliano Benjamin. "Per noi la questione palestinese è molto importante. Dobbiamo risolverla", ha ...

Netanyahu da Biden evoca un accordo storico con Riad - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Video: Netanyahu da Biden evoca un accordo storico con Riad L'Arena

Obiettivo pace con Riad ma non solo. Il possibile accordo con l'Arabia Saudita e' stato il dossier principale dell'incontro di un'ora tra ...(ANSA) - ROMA, 21 SET - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha avvertito mercoledì sera a New York che un'eventuale normalizzazione tra Israele ...