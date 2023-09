Massimo Zaffari e l' incredibile impresa in bici fino a Capo Nord | Sono partito con 16 euro | Sicilia e Calabria mi hanno dato aiuto e ospitalità

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 21 settembre 2023)tantissimi i modi in cui ogni anno ognuno intraprende la propria sfida per arrivare, ma il modo in cui l’ha compiuta, classe 1973, padovano residente da 27 anni tra Laives e Bronzolo (BZ), Maresciallo dei Carabinieri di stanza al 7° Reggimento “Trentino Alto Adige”, ha tutti i tratti di una prova d’altri tempi, difficile da inquadrare: un gesto che ha...