Elon Musk cerca volontari per sperimentare i chip neurali sull' uomo

(Di giovedì 21 settembre 2023) La Food and Drug Administration (Fda) lo scorso maggio ha approvato le sperimentazioni disugli esseri umani, e orank, startup dinata sette anni fa per far comunicare cervello e intelligenza artificiale,per una prima sperimentazione nell'...

In una conversazione con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Elon Musk ha affermato che presto la piattaforma X, ex Twitter, di cui è ...

crede che far pagare l'accesso possa disincentivare fortemente la presenza di profili falsi o di coloro che diffondono notizie false, ma l'ipotesi ancora non ha avuto prove convincenti. ...Molti utenti nelle ultime ore stanno riscontrando dei problemi su Twitter, o X che dir si voglia, come è stato di recente ribattezzato dal proprietario,. In particolare, sul noto social network molti utenti lamentano di non poter vedere, chi da giorni, chi soprattutto nelle ultime ore, i commenti sotto ai tweet, che questi siano i propri o ...

Neuralink di Elon Musk, via alla ricerca di volontari per impiantare un chip nel cervello Corriere della Sera

Elon Musk può iniziare a testare sugli umani i chip impiantati nel cervello. La sua Neuralink cerca volontari Milano Finanza

Matteo Salvini annuncia che la Lega intende premiare Elon Musk, elogiandolo per aver distrutto Twitter ed averlo reso un luogo in cui ormai spopolano odio, disinformazione e fake-news di ogni tipo. Se ...Gli scienziati assoldati da Elon Musk per Neuralink, l'azienda altamente innovativo che promette un futuro migliore grazie all'impianto di chip nel cervello, per ripristinare funzionalità fisiche ...