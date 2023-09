Buon compleanno a… Alexander Isak

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Oggi è ildie due giorni fa è sceso in campo a San Siro per la sfida Champions contro il Milan Oggicompie 24 anni. Lo abbiamo visto al centro dell’attacco in Milan-Newcastle due giorni fa, in una gara finita 0-0, dove lui non ha fatto molto, al pari dei suoi compagni, intenzionati principalmente alla conquista del punto da portare a casa. Per l’attaccante svedese, a differenza di alcuni suoi compagni, quella di San Siro non è stata la prima apparizione in Champions League, Quando giocava nel Borussia Dortmund, era subentrato a Yarmolenko negli ultimi 8 minuti della sfida contro l’Apoel Nicosia, nella gara giocata a Cipro. Era il 17 ottobre del 2017 e, per la verità, nonostante il ragazzo fosse appena maggiorenne, di lui si parlava già da molto tempo e l’Italia ...