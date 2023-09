Abusi sessuali sulla figlia disabile della compagna | arrestato

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer mesi avrebbe violentato la, anche lei ora indagata per vessazioniminorenne: è quanto hanno scoperto i carabinieri di San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano. Alla madre 40ennevittima, che ha 17 anni, è stato notificato un divieto di avvicinamento. Al compagno, invece, un 26enne, gli arresti domiciliari. Il gip di Nola, su richiestaProcura, contesta, a vario titolo, i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale aggravata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I casi di violenza sessuale in famiglia sono quindi piuttosto comuni, come nel caso di due sorelle che dal 2011 sono state vittime dida parte del nonno e dello zio, con il silenzio ...Stando alle indagini dei militari dell'Arma da diversi mesi la 17enne avrebbe subito violenze e 'condotte vessatorie dalla madre e degli attida parte del compagno della stessa'. Per la ...

Per mesi avrebbe violentato la figlia disabile della compagna, anche lei ora indagata per vessazioni sulla minorenne: è quanto hanno scoperto i carabinieri di San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano. Inoltre, era vittima di abusi sessuali da parte del compagno della donna. La 40enne e il 26enne sono stati sottoposti, nell'ordine, agli arresti domiciliari e al divieto di avvicinamento ai luoghi ...