Lotta | Mondiali 2023 | Realbuto e Honis eliminati nei primi turni nello stile libero

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si è conclusa poco fa la terza giornata deidi, competizione valida anche come prima occasione di qualificazione olimpica per Parigi 2024. A Belgrado, in Serbia, si sono disputate oggi diverse gare, tra cui le finali di alcune categorie dellomaschile. In tutto questo, sono scesi sul tatami anche due italiani, che purtroppo però non sono riusciti a ottenere dei risultati positivi. Sia Colinche Benjaminsono infatti stativelocemente. Il primo ha perso ai sedicesimi di finale nella categoria di peso dei 65 kg contro il moldavo Maxim Sacultan, dopo aver vinto il match d’esordio contro il micronesiano Jinjun Asebias per 18-8; ...

Curiosità: I campionati mondiali di lotta (in lingua inglese UWW Wrestling World Championships) sono una manifestazione internazionale di lotta libera e lotta greco-romana organizzata dalla Federazione internazionale delle lotte associate (UWW), che si tiene con cadenza inizialmente triennale e successivamente annuale (con eccezione dell'anno olimpico) dal 1904 per la lotta greco-romana e da 1951 per la lotta libera. Dal 1987 si tengono anche le competizioni di lotta femminile.

Intervenuti anche Domenico Falcone presidente Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) che ha visto confrontarsi atleti paralimpici, tra cui Carolina Costa (Oro Mondiali 2023) e atleti

Belgrado – Si è chiusa anche la terza giornata per gli Azzurri impegnati nei Campionati Mondiali di Lotta 2023 ed anche gli ultimi due liberisti in gara non sono purtroppo riusciti a conquistare un posto nelle finali. Quest'oggi va in scena alla Stark Arena di Belgrado la terza giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, valevole come primo appuntamento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.