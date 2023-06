Nel segno dell’arcobaleno

(Di sabato 10 giugno 2023) Nei giorni clou del mese del Pride, la ristampa del mitico Rainbow Book, catalogo della mostra che all’inizio degli Anni Settanta mise l’arcobaleno al centro della conversazione culturale, e il primo numero di Mudec United, la rivista in inglese che esplode quasi in simposi internazionali tra artisti e pensatori contemporanei i temi delle mostre del Museo delle culture di Milano (che fino al 2 luglio propone Rainbow, celebrativa proprio di quel momento storico e del suo valore), escono in libreria pubblicate per edizioni Nero Publishing con grafica di Studio FM. Le tre copertine del primo numero di Mudec United, Rainbow.«Nel 1975 il Rainbow Show al De Young Museum di San Francisco ha fatto storia per varie ragioni», racconta Carlo Antonelli, direttore di Mudec United, chiamato per un commento sulla felice coincidenza temporale. «In primo luogo univa reperti etnografici, archeologia e ...

Anche lui ha un personale di 9 76 , messo asettembre 2021 a Nairobi. Chiude il podio tutto a stelle e strisce Marvin Bray - Williams , che sui 100 metri ha un personale di 9 85 conquistato ......cerimoniacortile della biblioteca. Alle spalle del fiume la giunta ha infatti voluto complimentarsi con i due fratelli e con tutto il gruppo di cammino , per l'occasione presente indi ...Manchester City - Inter, per i bookmakers finale di Championsdi Haaland La finale di Champions League tra Inter e Manchester City Per i boomakers non c'è speranza: sarà vinta dalla squadra di Pep Guardiola. Il successo della squadra campione d'...

Pafundi nel segno di Maradona: punizione in stile Pibe de oro ilmattino.it

Dove si trova il cuore degli uomini, secondo il loro segno + Ecco le 10 moto trail più vendute nel 2023 + Denise Rocha lancia un profilo gratuito su OF per il Mese degli Innamorati In realtà, ci sono ...Oroscopo e previsioni della giornata di domenica 11 giugno: Venere in trigono per il Sagittario, Leone simpatico e socievole ...