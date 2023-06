WEC | 24h Le Mans FP2 | Porsche precede Ferrari nella notte

(Di giovedì 8 giugno 2023)Penske Motorsport conclude al meglio la prima giornata in pista della 24h Le2023, quarto evento del FIA World Endurance Championship. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 svettano davanti alla#51 di AF Corse, nuovamente presente tra i migliori del gruppo dopo il secondo posto in qualifica alle spalle della gemella #50. I tedeschi precedono gli italiani e la gemella #5 di Michael Christensen/Fred Mako/Dane Cameron, auto che ha concluso la FP2 con pochi decimi di scarto su Cadillac Racing #2 e Toyota #7. I giapponesi restano leggermente indietro rispetto ai rivaliprima delle due sessioni notturne che precedono la 24h, indetta sabato alle 16.00. Domani l’ultima giornata in pista prima del centenario della competizione automobilistica più importante al mondo. La FP3 e la FP4 faranno ...

I parafanghi neri caratterizzano il profilo della PriusLe Mans Centennial GR Edition e si ...707 CV e dall'unità elettrica da 272 CV che equipaggia le vetture Toyota Gazoo Racing in gara nel...Toyota ha tolto i veli sulla ' PriusLe Mans Centennial GR Edition '. Si tratta di una concept car pensata per rendere omaggio alla ...dei suoi powertrain ibridi a Le Mans e in altre gare del...VEDI ANCHELe Mans, Vanwall rompe con Jacques Villeneuve: la Tripla Corona resta un sogno ... Villeneuve non ha dubbi: "Il suo tempo alla McLaren è finito"2023: Jacques Villeneuve al volante ...

WEC | 24h Le Mans, qualifiche: doppietta provvisoria per Ferrari LiveGP.it

Porsche Penske Motorsport conclude al meglio la prima giornata in pista della 24h Le Mans 2023, quarto evento del FIA World Endurance Championship. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 svett ...Dietro l’angolo c’è il clou della 24 Ore di Le Mans nel Mondiale Endurance di Alessio Rovera. Il pilota ufficiale della Ferrari è già in Francia nella “mecca” dell’endurance, che affronterà per la… Le ...