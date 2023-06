Ucraina | Draghi | “Russia va sconfitta o Europa sarà demolita”

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) –e Stati Uniti devono “garantire ladella”, “non ci sono alternative”, perché una vittoria della“demolirebbe l’Unione europea”. E’ l’allarme lanciato dall’ex premier Mario, che ha parlato al Mit di Boston, dove ha ricevuto il premio Miriam Pozen. “La guerra in, come mai prima d’ora, ha dimostrato l’unità dell’Ue nella difesa dei suoi valori fondanti, andando oltre le priorità nazionali dei singoli Paesi. Questa unitàcruciale negli anni a venire”, rimarca l’ex numero uno della Bce nel suo intervento. Secondobisogna ”ridisegnare” l’Ue, accogliendo Paesi come l’, i Paesi balcanici e dell’est”. Non solo, serve uno sforzo per ...

"La brutale invasione russa dell'Ucraina non era un atto di follia imprevedibile" ma "un passo premeditato" di Vladimir Putin e "un colpo intenzionale per l'Ue.