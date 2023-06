Prima Pagina IN Edicola | non ci resta che l’Inter Correa recupera

(Di giovedì 8 giugno 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Inzaghi sorride, anchee Micki in finale. Due recuperi molto importanti per la panchina. Oggi la partenza della squadra per Istanbul. Guardiola ritrova Walker in difesa. TUTTOSPORT Fiorentina, così fa male. La coppa vola via al 90?. Ciin Champions. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

...Alfonso Signorini aveva dato qualche anticipazione sul ritorno del Grande Fratello Nip in... Tutti i dettagli saranno prossimamente comunicati dal Grande Fratello direttamente sulla...Lapuntata, quindi, potrebbe andare in onda il 26 giugno. A spoilerare le date, l''...La conferma A sostenere l'avvicinarsi della messa in onda del programma è il ritorno dei social della...... dopo tanti anni di solitudine, arriverà il momento di voltare. Renato non prenderà bene ... anche se non lo ha mai dimostrato. In questo caso Giulia potrebbe trovarsi di fronte a una ...

PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Napoli che brand: tra le top mondiali è 2° solo al City" Tutto Napoli

C'è spazio anche per l'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Focus naturalmente sull'attesissima finale di Champions League che si disputerà a Istanbul: "Inzaghi sorride: anche Correa e ...L'edizione odierna di TuttoSport, in prima pagina, dà spazio sia alla Fiorentina che al calciomercato. La prima pagina di TuttoSport, in taglio alto, dedica spazio alla Fiorentina, battuta nella final ...