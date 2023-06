Ordine maniacale nella casa di Senago in cui è stata uccisa Giulia; elementi per la premeditazione

... LUI OSSESSIONATO DA PULIZIA' Un 'maniaco' della pulizia, ossessionato dall'. E' questo un ... Una 'cura' che è balzata agli occhi dei carabinieri che sono entrati in casa alla ricerca di ...Intanto ieri i militari hanno sequestrato nell'appartamento della coppia - pulitissimo e in condizioni di"quasi maniacali", come riferiscono gli investigatori - anche un ceppo portacoltelli ...Chi era sul posto è rimasto colpito dalla grande attenzione con cui tutto era stato pulito e dall'definito, quasi ossessivo compulsivo.

Senago, nella casa di Impagnatiello ordine 'maniacale' Agenzia ANSA

Un ordine maniacale nella casa di Senago in cui Giulia Tramontano è stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. E’ quello che hanno trovato i carabinieri del Ris durante la ricerca di indizi.Omicidio di Giulia Tramontano: l'ordine maniacale e l'ossessione per la pulizia di Impagnatiello nella casa che i due condividevano ...