Funerali di Giulia Tramontano | ecco quando e dove si terranno

(Di mercoledì 7 giugno 2023), la giovane donna incinta di 7 mesi tragicamente uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, sta per ricevere l’ultimo saluto da parte dei suoi cari e della comunità colpita da questa terribile vicenda. Dopo la conclusione dell’autopsia sul corpo della 29enne, performata ieri a Senago (Lombardia),si sono prese le necessarie decisioni per l’organizzazione dei suoi, un momento di commozione e ricordo che permetterà a parenti e amici di rendere omaggio alla sua memoria.: in ricordo della giovane e del suo bimbo Thiago Idisinella sua città natale, Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Sarà proprio nella chiesa che l’ha vista ...

...comunale Del Rio a Sant'Antimo (Napoli) dove domani si terrà una fiaccolata in memoria di... che ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei. In memoria della ......della villa comunale Del Rio a Sant'Antimo dove domani si terrà una fiaccolata in memoria di... che ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei. In memoria ...... non voleva ucciderea coltellate. Forse architettava la sua fine da qualche tempo e con altri mezzi. Le indagini proseguono. Domani l'autopsia, e solo dopo sarà stabilita la data dei...

Quando i funerali di Giulia Tramontano La decisione sulla data ... Tag24

"Chi vive nei ricordi degli altri non muore mai" riporta lo striscione appeso nei pressi della casa di Sant'Antimo, nel Napoletano, dov'era cresciuta la 29enne incinta di 7 mesi uccisa a coltellate da ...