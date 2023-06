Milanmania | stagione da 6- Cardinale | ora servono 5 colpi top e un mercato da 8

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si è conclusa unadi luci e ombre. Brillante (semifinali a parte) in Champions League, deludente in Campionato, con il quinto...

Lain campionato è stata deludente, ma da oggi ufficialmente si può guardare al futuro con più entusiasmo e maggiori risorse economiche. Il Club è arrivato al pareggio di bilancio, in ...In ogni caso, serviranno riflessioni approfondite su quella che è stata la, i problemi emersi e le priorità per ripartire. Capire chi è da Milan e chi deve andare via . Guardando la finale ...Laè stata troppo anomala e porterà cicatrici evidenti (nonostante il cammino in Champions): mi riferisco al periodo nero in cui il Milan perde contro chiunque, prende 5 gol dal Sassuolo, 4 ...

Milanmania: stagione da 6-, lo scudetto sul petto meritava di più ... Calciomercato.com

Champions acquisita, non sul campo. Verrebbe da dire 'non ancora sul campo', perchè la speranza a questo punto è di poter arrivare nei primi quattro posti indipendentemente dalla penalizzazione della ...