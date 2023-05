Sinner - Altmaier pronostico | Roland Garros | Over 31 5 a 1 85

Le quote diTutti i principali siti scommesse non hanno dubbi:è super favorito a vincere il match contro. Le quote proposte dai bookmaker nel testa a testa sono ...A seguire Jannikgioca per il terzo turno con Daniel: un solo precedente allo scorso US Open vinto dall'italiano 6 - 1 al quinto. Chiudono il programma Gauff - Grabher e Fritz - ...A seguire, il numero uno d'Italia Jannikattende, per il suo secondo turno all'Open di Francia, il tedesco Daniel. A seguire, la finalista dello scorso anno Coco Gauff affronterà l'...

Sinner-Altmaier: Jannik sfida il tedesco al secondo turno a Parigi dopo la vittoria al primo turno contro Alexandre Muller.