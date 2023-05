Un’Inter troppo forte per una Dea poco convinta

(Di domenica 28 maggio 2023) L’Atalanta perde di misura contro l’Inter e saluta i sogni Champions. Dal mero e semplice risultato si potrebbe evincere una buona e combattiva Atalanta che ha tenuto testa alla finalista di Champions. Il campo in realtà ha parlato molto diversamente con una Dea che ha confermato oltre ai limiti tecnici, anche quelli motivazionali. Per la gara di San Siro, Gasperini riesce a recuperare solo Zappacosta, ma la squadra continua a rimanere decimata, con una panchina corta rimpolpata da giovani della Primavera. L’approccio alla gara è terrificante: sulle ali dell’entusiasmo per la conquista del secondo trofeo stagionale, l’Inter trascinata da uno straordinario Lukaku dopo appena tre minuti si trova già con il doppio vantaggio grazie ai sigilli del belga e di Barella. Nonostante le fatiche di coppa, la forma della formazione di Inzaghi è straripante e la Dea rischia di sbandare ...

