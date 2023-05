L’Arsenal costretto a una concessione rischiosa dopo aver rifiutato una richiesta di contratto di Bukayo Saka

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 maggio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito,hadi includere una clausola rescissoria nel nuovodicon il club, optando invece per vincolarlo a unpiù breve. Sembra che i Gunners non volessero includere alcun tipo di clausola che potesse innescare un futuro trasferimento per, decidendo che un compromesso sulla durata dell’accordo sarebbe stata l’opzione più sicura per loro, secondo il Daily Mail. Ciò significa che il nazionale inglese ha prolungato la sua permanenza all’Emirates Stadium solo fino al 2027, il che ...