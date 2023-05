Ascolti TV | Sabato 27 maggio 2023 Vince Tutti per Uno con Il Volo 3 | 13 mln – 23 6% | I Migliori Anni dell’Estate chiude al 19 7% 2 | 86 mln Linea Blu riparte dall’11 9% | Confessione Reporter 2 7%

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilper Uno Nella serata di ieri,27, su Rai1 l’ultima puntata de I, in onda dalle 21:34 alle 00:12, ha conquistato 2.864.000 spettatori pari al 19.7% di share (dalle 00:18 alle 00:24 a 1.699.000 e il 20%). Su Canale5 la prima puntata de Ilper Uno, dalle 21:37 alle 00:48, ha raccolto davanti al video 3.128.000 spettatori con uno share del 23.6%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 912.000 spettatori (5.4%) e F.B.I. International 817.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Shrek 2 ha intrattenuto 932.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Le ragazze sigla 951.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 …altrimenti ci arrabbiamo! totalizza un a.m. di 715.000 spettatori ...

tv27 maggio 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Affari tuoi: 4.130.000 spettatori (25.9%); Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 2.607.000 persone (16.3%); Italia ...tv di27 maggio 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " I Migliori Anni dell'Estate " contro " Volo: tutti per uno ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...Il volo tutti per uno vs I migliori anni estate: chi ha vinto Ecco glidel 27 maggio ...

Ascolti tv sabato 27 maggio: I migliori anni, Il volo – Tutti per uno, Shrek 2 TPI

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 27 maggio 2023 ...Arrivato l'ultimo responso degli ascolti per l'edizione 2023 de I Migliori Anni Si è conclusa ieri sera, sabato 27 maggio, l'edizione de I Migliori Anni ...