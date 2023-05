(Di domenica 21 maggio 2023) Il sindaco di Napoli, Gaetano, in qualità di presidente della Fondazionedi San, hato perprossimo le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori del. Come anticipato in un precedente incontro, la volontà diè contribuire a trovare una soluzione alla vertenza di un comparto considerato fondamentale per la cultura in città e a livello nazionale. Il percorso già avviato – si sottolinea – verrà quindi proseguito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , in qualità di presidente della FondazionediCarlo , ha convocato per martedì prossimo le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori dele che avevano proclamato per oggi uno sciopero. Come anticipato in un ...... per aver diretto dal 2012 l'Unità Operativa di Urologia dell'OspedaleRaffaele di Milano, che ...Fondazione Premio Galileo 2000 con la collaborazione del Comune di Firenze e della Fondazione...Negli ultimi giorni la città di Napoli è statadi diversi accoltellamenti . Nella notte tra ... I due ragazzi, di 21 e 36 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso delGiovanni Bosco. ...

Teatro San Carlo, Manfredi convoca per martedì i sindacati Agenzia ANSA

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha convocato per martedì prossimo le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori del Teatro San Carlo. Il primo cittadino si è mosso in qualità di pre ...Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in qualità di presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, ha convocato per martedì prossimo le organizzazioni sindacali che rappresentano ...