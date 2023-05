Etna in eruzione | pioggia di cenere su Catania | stop ai voli in aeroporto – Le foto

(Di domenica 21 maggio 2023) L’è di nuovo in. Dalla mattinata di oggi, domenica 21 maggio, si sentono forti boati dal versante sud-ovest del vulcano e lalavica ha ricoperto, Adrano e tanti altri comuni della zona. Dalle telecamere di sorveglianza non si riesce ad assistere all’attività eruttiva, principalmente a causa del maltempo e delle nuvole cariche diche nascondono il vulcano. A confermarlo sono gli stessi esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di: «Persiste la copertura nuvolosa nella zona sommitale del vulcano, quindi non è possibile effettuare osservazioni vulcanologiche tramite la rete di videosorveglianza. A partire dalle 7:20, il tremore vulcanico, già al livello alto, registra un repentino aumento dei valori». I primi disagi ...

AGI - L'dell'comincia a causare disagi. La cenere vulcanica ricade in maniera copiosa sulle piste dell'aeroporto di Catania e per ragioni di sicurezza la Sac, la società di gestione dell'...Sospesi i voli all'aeroporto di Catania per la cenere sulle piste a seguito dell'dell'. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, a causa dell'attività eruttiva del vulcano e contestuale ricaduta di cenere vulcanica sulle pavimentazioni ...Alle 20,15 è programmato il volo Bari - Catania della Ryanair. Alle 21,55 il Catania - Bari. Dalla tarda mattinata l'del vulcanoha provocato nube di cenere e scarsa visibilità. L'aeroporto di Fontanarossa dunque è in condizioni di sospensione di arrivi e partenze, fino al ripristino delle condizioni ...

L’Etna torna ruggire e dopo diversi giorni in cui il tremore vulcanico è stato segnalato in forte aumento sta dando vita al primo parossismo dell’anno. Forti boati sono… Leggi ...Come non bastasse l’allerta meteo, addirittura rossa nella Sicilia orientale, anche l’Etna ha deciso di farsi sentire. Il vulcano è in eruzione, con forti boati scuotono il versante sud-ovest, cenere ...