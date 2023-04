Tumore al seno: a Saronno tre giorni di visite gratuite in piazza (Di mercoledì 12 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da venerdì 14 a domenica 16 aprile la piazza Libertà di Saronno ospiterà un ambulatorio mobile per gli esami ecografici e mammografici per la prevenzione del Tumore al seno: visite gratuite inserite nella nuova iniziativa della Lilt, la Lega Italiana per la lotta ai tumori (Lilt), in collaborazione con senologia al centro, Asst Valle Olona ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 12 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da venerdì 14 a domenica 16 aprile laLibertà diospiterà un ambulatorio mobile per gli esami ecografici e mammografici per la prevenzione delalinserite nella nuova iniziativa della Lilt, la Lega Italiana per la lotta ai tumori (Lilt), in collaborazione conlogia al centro, Asst Valle Olona ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

