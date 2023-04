Serie A, la MOVIOLA LIVE: non funziona l'auricolare di Ferrieri Caputi, gioco interrotto per 5' (Di domenica 2 aprile 2023) Di seguito i principali episodi da MOVIOLA dei match della domenica pomeriggio della 28esima giornata di Serie A: Bologna-Udinese (ore 12.3... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) Di seguito i principali episodi dadei match della domenica pomeriggio della 28esima giornata diA: Bologna-Udinese (ore 12.3...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Serie A, la MOVIOLA LIVE: non funziona l'auricolare di Ferrieri Caputi, gioco interrotto per 5' - sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE: non funziona l'auricolare di Ferrieri Caputi, gioco interrotto per 5': Di seguito i princ… - Luxgraph : Juve-Verona, la moviola: Kean, giallo esagerato. E Duda su Di Maria... - sportli26181512 : La #moviola di Juve-Verona: su Milik non c’è rigore: L’arbitro #Marchetti dirige senza patemi, commette soltanto qu… - sportli26181512 : #Inter-#Fiorentina, la #moviola: bravo Maresca. Brozovic, giusto non dare il rosso: Gli episodi più discussi della… -

LIVE Bologna - Udinese 3 - 0: Barrow cala il tris Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall'Ara, Bologna e Udinese si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della ... Monza - Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'U Power Stadium, Monza e Lazio si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della ... Spezia - Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Spezia e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Picco, Spezia e Salernitana si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della ... Il match valido per la 28ª giornata diA 2022/2023 tra Bologna e Udinese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Dall'Ara, Bologna e Udinese si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della ...Il match valido per la 28ª giornata diA 2022/2023 tra Monza e Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'U Power Stadium, Monza e Lazio si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della ...Il match valido per la 28ª giornata diA 2022/2023 tra Spezia e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Picco, Spezia e Salernitana si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della ... Serie A, la MOVIOLA LIVE: non funziona l'auricolare di Ferrieri ... Calciomercato.com Monza Lazio: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Allo U-Power Stadium, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Lazio affronta il Monza dopo la sosta Naziona ... Le statistiche post Juve-Verona La Juve ospita il Verona nella 28esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve torna a calcare il palcosc ... Allo U-Power Stadium, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Lazio affronta il Monza dopo la sosta Naziona ...La Juve ospita il Verona nella 28esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve torna a calcare il palcosc ...