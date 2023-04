Marlène Schiappa, la viceministra di Macron in copertina su Playboy. Polemiche in Francia: «Inaccettabile» (Di domenica 2 aprile 2023) Nel bel mezzo di una rivolta popolare contro la riforma pensioni voluta dal governo Macron, scoppia un caso inedito al Palazzo dell’Eliseo in Francia: la segretaria di Stato per le pari opportunità, Marlène Schiappa, comparirà in intimo sulla copertina di Playboy del numero in uscita il prossimo 8 aprile. Quaranuno anni a novembre, Schiappa ha concesso un’intervista alla nota rivista erotica statunitense, «principalmente sulla libertà delle donne ma anche sul femminismo, la politica e la letteratura», riporta Le Parisien. Sarà la prima esponente di un esecutivo, quindi, a parlare di violenza sulle donne, emergenza climatica ed economia solidale su Playboy: la rivista dovrebbe dedicarle in tutto 12 pagine, tra intervista e fotografie. A cominciare ... Leggi su blog.libero (Di domenica 2 aprile 2023) Nel bel mezzo di una rivolta popolare contro la riforma pensioni voluta dal governo, scoppia un caso inedito al Palazzo dell’Eliseo in: la segretaria di Stato per le pari opportunità,, comparirà in intimo sulladidel numero in uscita il prossimo 8 aprile. Quaranuno anni a novembre,ha concesso un’intervista alla nota rivista erotica statunitense, «principalmente sulla libertà delle donne ma anche sul femminismo, la politica e la letteratura», riporta Le Parisien. Sarà la prima esponente di un esecutivo, quindi, a parlare di violenza sulle donne, emergenza climatica ed economia solidale su: la rivista dovrebbe dedicarle in tutto 12 pagine, tra intervista e fotografie. A cominciare ...

