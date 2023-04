Iran, uomo versa yogurt in testa a due ragazze perché non indossavano velo: il video dell’aggressione (Di domenica 2 aprile 2023) Due donne Iraniane sono state aggredite da un uomo in un negozio perché non indossavano il velo in un video diventato virale. Le autorità hanno emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’aggressore, ma anche contro le due donne con l’accusa di aver “commesso un atto proibito” togliendosi l’hijab. Il video mostra le due donne e l’aggressore durante il diverbio all’interno di un supermercato di Shandiz, cittadina nel nord est del Paese vicino a Mashhad. A un certo punto, l’uomo versa quello che sembra essere yogurt sulla testa delle due prima di essere affrontato dal negoziante. L’aggressore è stato accusato “di aver commesso un atto ingiurioso”. Ma allo stesso tempo è stato emesso un mandato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Due donneiane sono state aggredite da unin un negoziononilin undiventato virale. Le autorità hanno emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’aggressore, ma anche contro le due donne con l’accusa di aver “commesso un atto proibito” togliendosi l’hijab. Ilmostra le due donne e l’aggressore durante il diverbio all’interno di un supermercato di Shandiz, cittadina nel nord est del Paese vicino a Mashhad. A un certo punto, l’quello che sembra esseresulladelle due prima di essere affrontato dal negoziante. L’aggressore è stato accusato “di aver commesso un atto ingiurioso”. Ma allo stesso tempo è stato emesso un mandato di ...

