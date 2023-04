Fedez conduce ancora da solo Muschio Selvaggio | che fine ha fatto Luis Sal?

(Di domenica 2 aprile 2023) Perchéda? Cheha? I tanti fan del cantante e dello youtuber da qualche settimana se lo stanno chiedendo vedendocondurre dale ultime puntate del loro podcast. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti intervistato daprima Cecilia Strada e poi Rovazzi, con cui si è ritrovato dopo un periodo di distacco. E probabilmente anche la prossima puntata in uscita nei prossimi giorni, secondo alcune anticipazioni, vedrà il rapper dain studio con il suo prossimo ospite. Ma cheha? Non è noto cosa stia succedendo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegalinoV : Fedez e Luis Sal, amicizia agli sgoccioli? Il rapper conduce Muschio Selvaggio da solo -

...che ha rapito il suo cuore e si limita a rispondere alle domande della giornalista chel'... Tananai parla del bacio conC'è spazio per parlare anche del bacio tra Tananai eal ...Che fine ha fatto Luis Sal Il creator di video è risultato assente (per la seconda volta consecutiva) da Muschio Selvaggio , il podcast cheinsieme all'amicodal 2020. Che fine ha fatto Luis Salda solo a Muschio Selvaggio: Corona sgancia una bomba Durante l'ultima puntataha condotto in solitaria intervistando ...È da, infatti, ben due puntate che lo youtuber non si presenta a ' Muschio Selvaggio ', il podcast cheinsieme a(e occasionalmente insieme al fratello Martin) dal 2020 . Dopo la scorsa ...

Fedez conduce Muschio Selvaggio da solo: il rapper ha silurato Luis Sal Gli indizi social Newsby

Fedez e Luis Sal hanno litigato: perché lo youtuber bolognese non c'è più a Muschio Selvaggio Gli indizi e il VIDEO ...Che fine ha fatto Luis Sal Fedez conduce da solo a Muschio Selvaggio: Fabrizio Corona sgancia un gossip "relazione segreta".