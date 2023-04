F1, quando la prossima gara? GP Azerbaigian 2023: programma, orari, tv, calendario completo (Di domenica 2 aprile 2023) I team di Formula 1 si apprestano ad abbandonare l’Australia e a fare ritorno nelle proprie basi, dove nelle prossime settimane ci sarà modo di lavorare alacremente per evolvere le monoposto presentate nei primi tre appuntamenti stagionali. Difatti il Circus osserverà una pausa agonistica di quasi un mese prima di ripartire a fine aprile in quel di Baku, dove si disputerà il Gran Premio di Azerbaigian. Per la verità, non c’era nessuna intenzione di effettuare questo stop. Il calendario originale prevedeva il ritorno in Cina per il weekend del 14-16 aprile. Cionondimeno, l’appuntamento di Shanghai è stato cancellato per il quarto anno consecutivo senza venire rimpiazzato. Indi per cui, avremo uno iato primaverile lungo tanto quanto quello estivo. Tre settimane senza alcun Gran Premio. Dopodiché, alla ripresa delle operazioni, ci sarà da sbizzarrirsi. ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) I team di Formula 1 si apprestano ad abbandonare l’Australia e a fare ritorno nelle proprie basi, dove nelle prossime settimane ci sarà modo di lavorare alacremente per evolvere le monoposto presentate nei primi tre appuntamenti stagionali. Difatti il Circus osserverà una pausa agonistica di quasi un mese prima di ripartire a fine aprile in quel di Baku, dove si disputerà il Gran Premio di. Per la verità, non c’era nessuna intenzione di effettuare questo stop. Iloriginale prevedeva il ritorno in Cina per il weekend del 14-16 aprile. Cionondimeno, l’appuntamento di Shanghai è stato cancellato per il quarto anno consecutivo senza venire rimpiazzato. Indi per cui, avremo uno iato primaverile lungo tanto quanto quello estivo. Tre settimane senza alcun Gran Premio. Dopodiché, alla ripresa delle operazioni, ci sarà da sbizzarrirsi. ...

