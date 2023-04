Sicurezza stradale ciclisti e limiti di velocità | audizione delle associazioni

Leggi su lopinionista

(Di sabato 1 aprile 2023) ROMA – Lunedì 3 aprile la Commissione Trasporti della Camera svolgerà l’di rappresentanti dell’Associazione familiari e vittime della strada (Afvs), dell’Associazione Lorenzo Guarnieri onlus (in videoconferenza), dell’Associazione Marco Pietrobono onlus, dell’Associazione Vivinstrada e dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime (in videoconferenza), nell’ambito dell’esameproposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia dideie didi. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 15,30. L'articolo L'Opinionista.