Rossi | “Servirà attenzione | sacrificio e appartenenza in campo”

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «Arriviamo a questa gara consapevoli della sua importanza. Innanzitutto perchè è un derby sentito dalla città e dalla tifoseria e per il peso dei punti in palio. Dobbiamo essere coscienti di tutto questo. Non possiamo mancare assolutamente sotto l’aspetto caratteriale, è una partita che richiedee spirito di». Parla così Dario, vice di Massimo Rastelli alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia. «Non abbiamo recuperato nessuno. Abbiamo perso Tito e D’Angelo per squalifica e rientra Casarini – afferma – Qualcun altro purtroppo è acciaccato ma in questo momento anche chi può garantire cinque o dieci minuti del suo contributo è fondamentale perchè la posta in palio è alta e dobbiamo esserne consapevoli». «In questo momento quello che ...

